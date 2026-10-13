В Сенате США заявили о получении разведданных от Украины

Соединённые Штаты не только передают Украине разведывательную информацию, но и сами получают от Киева значительный объём подобных сведений. Об этом заявил председатель комитета по вооружённым силам Сената США республиканец Роджер Уикер, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

«Это факт: Соединённые Штаты передают разведданные, но вместе с тем мы в США получаем много разведданных от наших украинских друзей. Хочу, чтобы вы понимали: это улица с двусторонним движением», — подчеркнул законодатель.

Таким образом, сенатор обратил внимание на взаимный характер разведывательного сотрудничества Вашингтона и Киева. При этом он не уточнил, какую именно информацию американские спецслужбы получают от украинской стороны.

Заявление прозвучало на фоне разногласий вокруг предоставления Киеву разведданных. Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что перед ночными взрывами Украина не получила от западных партнёров предупреждений о пусках российских ракет.

В то же время глава украинского МИД Андрей Сибига заверил, что сотрудничество с американскими спецслужбами продолжается. Таким образом, украинские власти не заявляли о полном прекращении обмена информацией с США.

Ранее Life.ru сообщал, что США могли пригрозить Украине прекращением передачи разведданных из-за ударов по российским НПЗ. По информации Axios, соответствующее предупреждение прозвучало на переговорах в Майами. При этом источник из американской администрации опроверг наличие прямой угрозы, пояснив, что представители Вашингтона лишь напомнили Киеву о масштабах предоставляемой поддержки.