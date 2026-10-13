Без разведданных и Starlink? Кремль ответил на сообщения об ультиматуме Трампа Киеву

Кремль не располагает информацией о возможных планах президента США Дональда Трампа прекратить передачу разведданных Украине и отключить Starlink в ответ на продолжение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о предполагаемых намерениях Вашингтона. Согласно этим публикациям, американская сторона может прибегнуть к таким мерам, если Киев не откажется от атак на российские НПЗ. Песков ограничился коротким ответом: «Нам об этом ничего не известно».

Ранее Life.ru сообщал, что администрация Трампа могла пригрозить Украине прекращением передачи разведывательной информации из-за атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. По данным Axios, этот вопрос поднимался на переговорах в Майами с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. При этом источник из американской администрации опроверг сведения об ультиматуме, заявив, что представители Вашингтона лишь напомнили Киеву о предоставляемой поддержке. Позднее Financial Times написала об угрозах США приостановить поставки оружия и обмен разведданными.