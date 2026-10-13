«Добавить нечего»: Кремль охладил ожидания после заявлений США об «энергоперемирии»

Контакты по возможному «энергетическому перемирию» между Россией и Украиной продолжаются, однако новых договорённостей пока не объявлено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По словам представителя Кремля, за прошедшие сутки никаких изменений в обсуждении инициативы не произошло. Российская сторона продолжает переговорные контакты, но дополнительной информации об их результатах пока нет.

«Мы вчера с вами эту тему обсуждали, мне к вчерашнему разговору пока добавить нечего. Продолжаются контакты по этому поводу», — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Москва и Киев якобы достигли соглашения о прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам. При этом конкретные условия предполагаемых ограничений американский лидер не раскрыл.

В Кремле тогда не подтвердили заключение такой договорённости. Песков лишь сообщил о продолжающихся контактах и пообещал проинформировать общественность, когда появятся соответствующие сведения.

Таким образом, по состоянию на 13 октября Москва не объявляла о вступлении нового режима «энергетического перемирия» в силу.

Ранее Life.ru подробно разбирал ситуацию вокруг объявленного Трампом «энергетического перемирия». По данным Axios, обсуждаемое американской стороной предложение предполагает на первом этапе отказ от ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Ограничения в отношении электростанций и энергосетей могут стать следующим шагом, однако согласованные условия стороны публично не представили.