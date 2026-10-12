Энергетическое перемирие России и Украины 12 октября 2026 года: действует ли оно и какие объекты затронет Оглавление Энергетическое перемирие на 12 октября: главное Что заявил Трамп об энергетическом перемирии 11 октября Подтвердили ли Россия и Украина перемирие Какие объекты входят в энергетическое перемирие: НПЗ, ТЭЦ или электросети Действует ли энергетическое перемирие 12 октября и продолжаются ли удары Когда начнётся перемирие и сколько оно продлится Энергетическое перемирие — это полное прекращение огня? Было ли энергетическое перемирие раньше Хронология событий 10–12 октября 2026 года Частые вопросы об энергетическом перемирии Что известно в итоге Трамп объявил об энергетическом перемирии России и Украины. Подтвердили ли его стороны, касается ли оно НПЗ и электростанций и что известно на 12 октября 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Энергетическое перемирие России и Украины 12 октября 2026 года: возможные ограничения ударов по электростанциям, подстанциям и линиям электропередачи.

12 октября 2026 года публичного подтверждения действующего двустороннего энергетического перемирия между Россией и Украиной по-прежнему нет. Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что стороны согласились немедленно прекратить удары по энергетическим объектам. Однако Киев сообщил, что не знал о готовой договорённости, а Москва публично её не подтвердила. По данным Axios, обсуждаемый американской стороной первый этап касается прежде всего нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а не всей энергосистемы.

Поэтому заявление о перемирии пока нельзя приравнивать ни к подтверждённому прекращению ударов по электростанциям, ни к полной остановке боевых действий. Life.ru собрал основные факты, заявления сторон и ответы на вопросы о том, что именно может измениться.

Энергетическое перемирие на 12 октября: главное

11 октября Трамп заявил о немедленном прекращении взаимных ударов по энергетике России и Украины.

Владимир Зеленский сообщил, что не был уведомлён о заключённом соглашении, но готов поддержать взаимные ограничения.

Публичного подтверждения согласия Москвы именно на октябрьскую договорённость на момент проверки нет.

По информации Axios со ссылкой на представителя Белого дома, первая обсуждаемая ступень — отказ от ударов по НПЗ; электростанции и сети могут стать следующим этапом.

Срок действия, окончательный перечень защищённых объектов и механизм контроля публично не раскрыты.

Что заявил Трамп об энергетическом перемирии 11 октября

11 октября Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие, которое, по его словам, должно вступить в силу немедленно. Американский президент призвал стороны не нарушать предполагаемые договорённости. В его сообщении не были названы продолжительность ограничений, список объектов и способ проверки выполнения условий.

Первоначальное заявление звучало как сообщение о готовом соглашении. Но уже последующие комментарии показали, что статус договорённости и даже перечень объектов, которых она должна касаться, остаются предметом разногласий.

Подтвердили ли Россия и Украина перемирие

Владимир Зеленский сообщил, что объявление о достигнутом перемирии стало для него неожиданностью. При этом он выразил готовность обсуждать взаимное ограничение ударов при условии встречного шага Москвы. Подробнее о первой реакции Киева Life.ru писал в материале «Для меня это новость»: ответ Зеленского на слова Трампа.

В день заявления Трампа Зеленский также говорил, что Украина готова отказаться от атак на российские НПЗ, если Россия прекратит удары по украинским энергообъектам. Этот принцип взаимности он изложил ещё до объявления американского президента. Его позиция приведена в отдельной публикации Life.ru об ударах по НПЗ.

Отдельного публичного подтверждения Москвой вступления в силу нового двустороннего соглашения на момент подготовки материала не обнаружено. Axios сообщил, ссылаясь на собеседника в Белом доме, что российская сторона ещё рассматривает американское предложение. Это сообщение источника о ходе переговоров, а не опубликованный официальный документ об условиях перемирия.

Какие объекты входят в энергетическое перемирие: НПЗ, ТЭЦ или электросети

Самое важное уточнение появилось 12 октября. По данным Axios, представитель Белого дома описал предлагаемый первый шаг как взаимный отказ от ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Если такое ограничение заработает, следующим этапом может стать соглашение о прекращении атак на электростанции и энергосети.

Это существенно уже, чем общий термин «энергетическое перемирие», который обычно понимают как защиту всей энергетической инфраструктуры. Нефтеперерабатывающий завод производит топливо, а электростанции и распределительные сети обеспечивают потребителей электричеством. В опубликованных сообщениях нет согласованного сторонами полного списка объектов, поэтому нельзя утверждать, что все ТЭЦ, подстанции, газовые объекты или трубопроводы уже подпадают под действующий запрет.

Принципиальная разница касается и позиции Украины: Киев предлагает связывать прекращение атак по российским НПЗ с прекращением ударов по украинской электрогенерации и сетям. Американский вариант, описанный источником Axios, предполагает сначала согласовать ограничения по НПЗ и только затем обсуждать электроэнергетику.

Действует ли энергетическое перемирие 12 октября и продолжаются ли удары

На 12 октября назвать энергетическое перемирие уже действующим и соблюдаемым обеими сторонами нельзя: публично подтверждённого общего документа и согласованных правил контроля нет. Трамп утверждает, что режим должен был начать действовать сразу после его заявления, однако утверждение об объявлении режима и факт его вступления в силу — не одно и то же.

После заявления американского президента Зеленский сообщил о новых ударах по украинской энергетической инфраструктуре. Международные информационные агентства также передавали сообщения украинских властей о повреждениях энергообъектов. Эти данные относятся к заявлениям о последствиях атак, а не к независимо подтверждённому выводу о нарушении конкретного договора.

Россия, со своей стороны, сообщала о продолжении атак беспилотников и работе ПВО. Life.ru опубликовал новость о перехватах дронов в ночь после объявления Трампа. Но сам по себе факт атак или работы противовоздушной обороны не доказывает нарушения именно энергетического перемирия: значение имеют цель удара, момент события и точные условия предполагаемого соглашения.

Когда начнётся перемирие и сколько оно продлится

В сообщении Трампа от 11 октября называлось немедленное вступление ограничений в силу. Однако стороны не представили публично согласованные дату начала, конечный срок, процедуру уведомления военных и механизм рассмотрения спорных атак. Поэтому ответа на вопрос «до какого числа действует энергетическое перемирие» пока нет.

Если переговоры приведут к формальной договорённости, принципиально важно будет узнать четыре вещи: какие категории объектов защищены, в какое время начинается режим, кто подтверждает сообщения об ударах и что считается его нарушением. До публикации этих сведений любые конкретные даты окончания будут предположениями.

Энергетическое перемирие — это полное прекращение огня?

Нет. Энергетическое перемирие — частичное ограничение военных действий в отношении определённых объектов энергетики. Даже согласованный отказ от ударов по НПЗ, электростанциям и сетям сам по себе не означал бы прекращения всех боевых действий, атак по другим целям или достижения мирного соглашения.

Отдельно необходимо отличать эту тему от предложений о продолжительном общем прекращении огня, которые обсуждаются в контексте переговоров. Это разные по масштабу инициативы, и их условия нельзя подменять друг другом.

Было ли энергетическое перемирие раньше

Это не первое подобное заявление в 2026 году. 14 сентября Трамп также сообщил о согласии России и Украины отказаться от ударов по энергетическим объектам. 15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею энергетического перемирия хорошей и заявил о контактах с США. Тогда также оставались вопросы к официальному оформлению и взаимному подтверждению режима.

Предыдущую реакцию Кремля Life.ru освещал в материале об инициативе энергетического перемирия в сентябре. Оценка сентябрьской инициативы не означает автоматического подтверждения нового соглашения, о котором Трамп объявил 11 октября.

Хронология событий 10–12 октября 2026 года

10 октября. Появились сообщения о переговорах США с участниками процесса по ограничению ударов по энергетике и о возможных зимних договорённостях.

11 октября. Трамп объявил в Truth Social, что энергетическое перемирие вступает в силу немедленно.

11 октября. Зеленский заявил, что не знал о готовом соглашении и готов поддержать взаимный отказ от атак.

11–12 октября. Украинские власти сообщили о новых ударах по энергообъектам; российская сторона — о продолжавшихся атаках беспилотников.

12 октября. Axios со ссылкой на представителя Белого дома уточнил, что обсуждаемый первый этап касается НПЗ, а вопрос электростанций и сетей может рассматриваться позднее.

Частые вопросы об энергетическом перемирии

Россия и Украина подписали соглашение об энергетическом перемирии?

На 12 октября 2026 года публично подтверждённый обеими сторонами текст такой договорённости не представлен. Трамп объявил о согласии, Киев выразил готовность к взаимным ограничениям, а подтверждения Москвы именно на новый режим не опубликовано.

Когда начало энергетического перемирия?

По заявлению Трампа — с момента его объявления 11 октября. Однако фактическое вступление в силу согласованного двустороннего режима публично не подтверждено.

Запретили ли удары по электростанциям и подстанциям?

Подтверждённого общего запрета нет. По данным Axios, предложение на первом этапе касается НПЗ; электростанции и энергосети могут стать предметом следующего соглашения.

Касается ли перемирие нефтеперерабатывающих заводов?

По данным Axios, взаимное прекращение ударов по НПЗ представитель Белого дома назвал основой предлагаемого первого этапа. Но это ещё не равнозначно подписанному и действующему соглашению.

Означают ли новые удары БПЛА, что перемирие сорвано?

Не автоматически. Чтобы говорить о нарушении, нужно установить согласованные условия, время их действия и характер конкретной цели. Полного прекращения боевых действий энергетический вариант не предусматривает.

На сколько дней рассчитано энергетическое перемирие?

Публично согласованный срок не назван. Объявлять дату его завершения пока нет оснований.

Что известно в итоге

По состоянию на 12 октября ключевой факт остаётся неизменным: президент США объявил об энергетическом перемирии, но подтверждения готового, одинаково понимаемого Москвой и Киевом соглашения нет. Важнейший предмет обсуждения сейчас — должен ли первый этап ограничиться ударами по НПЗ или сразу включать электростанции и сети. От ответа на этот вопрос зависят и реальные условия, и оценка последующих сообщений об атаках.

Авторы Александра Новоселова