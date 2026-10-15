Зеленский: ВСУ продолжат атаковать российские НПЗ
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Владимир Зеленский заявил, что Киев возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом он сообщил в интервью Financial Times, состоявшемся в Лондоне.
«Ограничение [на атаки по нефтеперерабатывающим заводам] снято», — сказал Зеленский.
Ранее Киев заявлял, что якобы временно отказался от атак на российские энергообъекты. 13 октября Зеленский утверждал, что Украина уже двое суток не наносит удары по НПЗ и энергетической инфраструктуре России.
Ещё 11 октября он говорил, что Киев готов прекратить такие атаки при условии, что Россия остановит удары по украинской энергетической инфраструктуре. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Москвой и Киевом.
При этом 14 октября вице-премьер России Александр Новак заявил об атаках на два НПЗ — в Саратовской и Рязанской областях. По его словам, эти данные поступили от Минэнерго и компаний. Украинская сторона позднее отрицала, что наносила удары по этим предприятиям.
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