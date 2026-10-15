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Регион
Опубликовано 15 октября, 11:03

Зеленский: ВСУ продолжат атаковать российские НПЗ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский заявил, что Киев возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом он сообщил в интервью Financial Times, состоявшемся в Лондоне.

«Ограничение [на атаки по нефтеперерабатывающим заводам] снято», сказал Зеленский.

Ранее Киев заявлял, что якобы временно отказался от атак на российские энергообъекты. 13 октября Зеленский утверждал, что Украина уже двое суток не наносит удары по НПЗ и энергетической инфраструктуре России.

Ещё 11 октября он говорил, что Киев готов прекратить такие атаки при условии, что Россия остановит удары по украинской энергетической инфраструктуре. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Москвой и Киевом.

Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ новыми конструкциями
Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ новыми конструкциями

При этом 14 октября вице-премьер России Александр Новак заявил об атаках на два НПЗ — в Саратовской и Рязанской областях. По его словам, эти данные поступили от Минэнерго и компаний. Украинская сторона позднее отрицала, что наносила удары по этим предприятиям.

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Никита Никонов
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