Новак сообщил об атаках ВСУ на два НПЗ в Саратовской и Рязанской областях

Украина 14 октября атаковала два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской областях. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, отметив, что Киев пока не демонстрирует движения к энергетическому перемирию.

По оценке зампреда правительства, сегодняшние удары свидетельствуют об отсутствии практических шагов украинской стороны к прекращению атак на энергетическую инфраструктуру. При этом подробности о возможных повреждениях предприятий и последствиях налётов пока не приводятся.

Ранее Новак сообщил, что российские нефтеперерабатывающие предприятия усиливают защиту от беспилотников. По его словам, некоторые заводы уже возобновили работу после ремонтов, благодаря чему ситуация на внутреннем топливном рынке стала заметно лучше, чем две недели или месяц назад.

Вопрос взаимного прекращения ударов по энергетическим объектам вновь оказался в центре международной повестки после заявления Дональда Трампа 11 октября. Американский лидер объявил о достижении договорённости между Россией и Украиной, однако её условия и вступление в силу не получили публичного подтверждения обеих сторон.

Ранее Life.ru сообщал, что благодаря усилению защиты российских НПЗ ущерб от атак беспилотников заметно сократился. По словам Новака, предприятия оборудовали дополнительными защитными конструкциями, а прикрытие средствами ПВО усилили. Кроме того, нефтяные компании ускорили восстановление повреждённого оборудования.