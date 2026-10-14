Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ новыми конструкциями

В России совершенствуют защиту нефтеперерабатывающих заводов с помощью новых инженерных конструкций. Об этом вице-премьер Александр Новак рассказал ИС «Вести» на форуме «Российская энергетическая неделя».

Отечественные производители представили на мероприятии образцы сооружений, которые зампред правительства оценил как современные и перспективные. По его словам, разработки заинтересовали компании электроэнергетического комплекса, причём некоторые предприятия уже используют подобные решения на своих объектах.

«Мы видели заинтересованность наших компаний электроэнергетического комплекса. Некоторые из них уже используют это в защите своих объектов. Технологии здесь тоже совершенствуются и, безусловно, защита улучшается», — отметил он.

Ранее Александр Новак рассказал о существенном сокращении ущерба НПЗ от налётов беспилотников. Этого удалось добиться благодаря инженерным сооружениям и усилению противовоздушной обороны. Кроме того, ранее зампред правительства сравнил безопасность российских нефтезаводов с аналогичными объектами в ОАЭ. Он выразил уверенность, что отечественные системы не уступают зарубежным и даже могут превосходить их с учётом накопленного опыта.