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Регион
Опубликовано 14 октября, 14:40

Российский дизель пойдёт в США напрямую: Новак раскрыл схему поставок топлива

Новак: Россия будет поставлять дизель в США по прямым контрактам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия планирует поставлять дизельное топливо на мировые рынки, включая Соединённые Штаты, напрямую по контрактам с покупателями. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели, передаёт ТАСС.

«В соответствии с договорённостями, поставки будут идти на мировые рынки и, в том числе в Соединённые Штаты Америки, напрямую», — заявил заместитель председателя правительства, отвечая на вопрос о механизме реализации согласованных объёмов топлива.

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Ранее Москва и Вашингтон достигли договорённостей о возобновлении поставок российского дизеля на американский и другие зарубежные рынки. После телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября российское правительство приступило к частичному снятию экспортных ограничений, а американская сторона временно смягчила соответствующие санкции.

Согласно ранее озвученным планам, Россия готова направить на мировые рынки 300 тысяч тонн дизеля уже в октябре. В ноябре объём дополнительных поставок может составить 500 тысяч тонн, а в декабре — достичь одного миллиона тонн. При этом конкретные объёмы топлива, предназначенные непосредственно для США, пока не уточнялись.

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Новак также сообщал о переговорах между российскими компаниями и потенциальными зарубежными покупателями. В обсуждении условий поставок участвуют и энергетические ведомства России и Соединённых Штатов.

При этом вице-премьер ранее подчёркивал, что обеспечение российского внутреннего рынка топливом остаётся приоритетной задачей.

Ранее Life.ru сообщал о начале переговоров России и США по поставкам дизельного топлива и возможности увеличить российский экспорт до 3,5 миллиона тонн в месяц. По словам Новака, дополнительные объёмы топлива могут помочь сбалансировать предложение на мировом энергетическом рынке.

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Марина Фещенко
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