«Никогда не были столь близки»: Топливная сделка развернула США в сторону Москвы

Договорённость президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизеля стала сигналом потепления между двумя странами, и произошло это в ущерб Украине и Европе. Такую оценку дало издание Asia Times.

«Никогда прежде с начала конфликта США не были столь близки с Москвой», — пишет издание.

По версии авторов, Киев постепенно лишается поддержки Вашингтона. Как указывает Asia Times, после провала встречи в Майами американская сторона предупредила: если атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы не прекратятся, обмен разведывательными данными и поставки вооружения Украине могут быть свёрнуты.

Для Европы же, по мнению издания, ситуация сложилась вдвойне невыгодно. С одной стороны, сделка ослабляет давление на Москву. С другой — европейские государства сами завязаны на американском топливе, а потому не могут открыто спорить с Вашингтоном.

Напомним, в конце прошлой недели состоялись переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. По их итогам американский лидер анонсировал крупное соглашение в сфере энергетики. Согласно достигнутым договорённостям, Россия готова поставить на рынки США и других стран до 3 млн тонн дизтоплива — объёмы будут зависеть от загрузки отечественных НПЗ. Чтобы сделка стала возможной, Минфин США ввёл временное исключение из санкционного режима, которое будет действовать до 7 апреля 2027 года.

Life.ru также писал, что в Кремле не увязывают поставки дизеля в США с позицией Москвы по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сотрудничество двух стран в энергетике взаимовыгодной сделкой. По его словам, договорённости о топливе лежат в чисто экономической плоскости и не связаны с политикой.