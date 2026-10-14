Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября, 10:39

«Никогда не были столь близки»: Топливная сделка развернула США в сторону Москвы

Asia Times: Сделка по дизелю сблизила Москву и Вашингтон вопреки Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Договорённость президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизеля стала сигналом потепления между двумя странами, и произошло это в ущерб Украине и Европе. Такую оценку дало издание Asia Times.

«Никогда прежде с начала конфликта США не были столь близки с Москвой», — пишет издание.

По версии авторов, Киев постепенно лишается поддержки Вашингтона. Как указывает Asia Times, после провала встречи в Майами американская сторона предупредила: если атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы не прекратятся, обмен разведывательными данными и поставки вооружения Украине могут быть свёрнуты.

Для Европы же, по мнению издания, ситуация сложилась вдвойне невыгодно. С одной стороны, сделка ослабляет давление на Москву. С другой — европейские государства сами завязаны на американском топливе, а потому не могут открыто спорить с Вашингтоном.

Россия и США уже обсуждают поставки дизеля: Новак допустил рост экспорта до 3,5 млн тонн в месяц
Россия и США уже обсуждают поставки дизеля: Новак допустил рост экспорта до 3,5 млн тонн в месяц

Напомним, в конце прошлой недели состоялись переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. По их итогам американский лидер анонсировал крупное соглашение в сфере энергетики. Согласно достигнутым договорённостям, Россия готова поставить на рынки США и других стран до 3 млн тонн дизтоплива — объёмы будут зависеть от загрузки отечественных НПЗ. Чтобы сделка стала возможной, Минфин США ввёл временное исключение из санкционного режима, которое будет действовать до 7 апреля 2027 года.

Life.ru также писал, что в Кремле не увязывают поставки дизеля в США с позицией Москвы по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сотрудничество двух стран в энергетике взаимовыгодной сделкой. По его словам, договорённости о топливе лежат в чисто экономической плоскости и не связаны с политикой.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • США
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar