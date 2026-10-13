Россия заработает на экспорте дизеля через налоги с нефтяников, объяснил Силуанов

Российский бюджет не получит прямых поступлений от экспорта дизеля, однако пополнится за счёт налогов с финансовых результатов компаний. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Конечно, выгодно. Наши компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту. Это важно для нашего возможного платёжного баланса и для компаний в первую очередь», — сказал глава Минфина.

Силуанов пояснил, что экспортных пошлин на дизель в России нет. Поэтому непосредственно с вывоза топлива дополнительных денег в казну не поступит.

При этом экспортная выручка отразится на финансовых результатах нефтяных компаний, а значит — и на объёме налогов, которые они перечислят в бюджетную систему.

«Это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить соответственно налоги в бюджетную систему», — подчеркнул министр.

Ранее Дональд Трамп сообщил о договорённости с Владимиром Путиным по поставкам российского дизеля на американский и мировой рынки. Речь шла как минимум о 300 тыс. тонн немедленно, ещё 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн позднее. Трамп связывал эти поставки с возможностью снизить цены на дизельное топливо.

Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество России с США по дизелю выгодно для мирового рынка. При этом он указал на отсутствие связи сделки с позицией РФ по Украине.