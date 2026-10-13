«Полное безумие»: Как сделка РФ и США по дизелю парализует военные планы Европы

Договорённость России и США о поставках дизельного топлива может стать серьёзным ударом по военным планам европейских стран из-за риска дефицита горючего. Такое мнение высказал военный аналитик, редактор журнала «Наша оборона» Алексей Леонков в беседе с «Царьградом».

«Прежде всего, выгода касается ценового фактора, а не количественного, потому что эта сделка ограничена по времени апрелем двадцать седьмого года. Но она влияет в целом, в том числе и на конфликт на Украине», — отметил эксперт.

По словам Леонкова, Украина зависит от европейских поставок дизеля, тогда как сам Евросоюз сталкивается с риском топливного кризиса. Аналитик связывает эту ситуацию в том числе с сокращением нефтеперерабатывающих мощностей на фоне перехода к зелёной энергетике. Если европейским государствам придётся экономить горючее, снабжение ВСУ может оказаться под угрозой.

Эксперт также считает, что нехватка топлива ограничивает возможности европейских стран вести масштабные боевые действия. При таком сценарии значительную часть имеющегося дизеля и авиационного керосина пришлось бы направить на военные нужды.

«Если нет никаких гарантий поставок топлива на рынки Европы, то начинать боевые действия — это полное безумие. С этой точки зрения дизельная сделка для России вполне приемлема и выгодна на данном этапе», — подчеркнул Леонков.

При этом аналитик напомнил о временном характере американского разрешения на операции с российским дизельным топливом, действующего до 7 апреля 2027 года. По его оценке, европейским покупателям в дальнейшем может потребоваться приобретать российское топливо через посредников по более высокой цене.

Ранее Life.ru сообщал, что договорённость Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю поставила под вопрос санкционную стратегию Евросоюза. Как отмечала немецкая газета Berliner Zeitung, решение Вашингтона продемонстрировало отсутствие единой позиции западных стран в отношении России. При этом США сделали исключение для операций с российским дизелем, но не отменили остальные антироссийские санкции.