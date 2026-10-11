Союз Запада против России трещит по швам: Сделка Путина и Трампа спутала Европе все карты

Договорённость президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива подорвала стратегию Евросоюза по усилению санкционного давления на Москву. К такому выводу пришли авторы немецкой газеты Berliner Zeitung, проанализировав последствия соглашения для Киева и европейских столиц.

По оценке немецких журналистов, решение Белого дома показало отсутствие единой западной позиции в отношении России. Попытки Киева и европейских государств убедить Вашингтон вернуться к политике максимально жёсткого санкционного давления, считают авторы публикации, пока не приносят желаемого результата.

В Berliner Zeitung также обращают внимание на политическое значение соглашения. Оно может усилить позиции тех европейских политиков, которые выступают за нормализацию отношений с Москвой и поиск компромиссного урегулирования украинского конфликта.

При этом речь пока идёт о временном исключении отдельных операций с российским дизельным топливом из санкционных ограничений США, а не об отмене антироссийских санкций в целом. Дональд Трамп ранее объявил о договорённости по поставкам более 300 тысяч тонн топлива с возможностью дальнейшего увеличения объёмов.

Ранее Life.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков заявил о тревоге европейских политиков из-за договорённости Путина и Трампа. По мнению парламентария, соглашение о поставках дизеля свидетельствует о переходе Москвы и Вашингтона к практическому взаимодействию. Он также предположил, что после такого решения США будет сложнее вернуться к наиболее жёстким санкционным мерам против России.