Европейские страны продолжают активно закупать российскую нефть и нефтепродукты, несмотря на санкции и критику топливной сделки Москвы с Вашингтоном. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема европейского цинизма, как это господином [главой американского Минфина Скоттом] Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ», — сказал представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, европейские государства, как и другие страны мира, остаются покупателями российских энергоносителей.

«Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru сообщал о многомиллиардных закупках российских энергоресурсов Евросоюзом. По словам вице-премьера Александра Новака, с 2022 года европейские страны потратили на топливо из РФ 320,7 миллиарда долларов. Только за девять месяцев 2026 года сумма достигла 21,3 миллиарда. Чиновник подчеркнул, что поставки продолжаются по направлениям, для которых предусмотрены исключения из санкционного режима. Москва при этом выполняет действующие контракты и отгружает европейским партнёрам те энергоресурсы, которые они заказывают.