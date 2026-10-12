С 2022 года европейские страны закупили российские энергоресурсы на $320,7 млрд. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. А с начала года объём затрат составил $21,3 млрд.

«Если говорить о 2026 годе, то только за 9 месяцев, по данным министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на $21,3 млрд. То есть, несмотря на санкционные ограничения, у нас продолжают поставляться энергетические ресурсы по отдельным направлениям, по которым сделаны исключения», — отметил он.

Новак подчеркнул, что Россия продолжает выполнять обязательства перед зарубежными партнёрами по действующим контрактам. По его словам, за последние годы доля поставок в Евросоюз существенно изменилась не по инициативе Москвы, однако Россия по-прежнему отгружает европейским покупателям те ресурсы, которые они заказывают.

«Не по нашей вине в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз. Но то, что хотят европейские коллеги, мы поставляем», — сказал он.

Россия и США также обсуждают поставки российского дизельного топлива в рамках договорённостей с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер объявил, что Россия направит на мировой рынок более 300 тыс. тонн дизеля, а затем увеличит объёмы поставок. Новак также отмечал, что частичное снятие ограничений на экспорт дизельного топлива не навредит российским потребителям и не приведёт к дефициту горючего внутри страны.