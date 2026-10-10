Новак: Экспорт дизеля из России не приведёт к внутреннему дефициту топлива

Частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива не затронет интересы российских потребителей и не приведёт к нехватке горючего на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводит пресс-служба правительства.

«Указанное решение не затронет интересы российских потребителей», — подчеркнул заместитель председателя правительства.

По словам Новака, российские нефтеперерабатывающие заводы располагают достаточными производственными мощностями, чтобы одновременно снабжать топливом отечественных потребителей и выполнять экспортные обязательства.

«Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Объёмы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объёмах на мировой рынок», — пояснил вице-премьер.

Ранее Life.ru рассказывал о договорённости Владимира Путина и Дональда Трампа по крупным поставкам российского дизельного топлива. Американский президент объявил, что Россия оперативно направит на мировой рынок более 300 тысяч тонн горючего, а затем увеличит объёмы экспорта. По словам Трампа, дополнительные поставки должны помочь снизить цены на топливо в США и других странах.