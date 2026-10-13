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Опубликовано 13 октября, 12:46

«Взаимовыгодная сделка»: Песков объяснил, связаны ли поставки дизеля в США с позицией РФ по Украине

Песков заявил об отсутствии связи дизельной сделки с позицией РФ по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не связывает договорённости о поставках дизельного топлива с позицией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сотрудничество Москвы и Вашингтона в энергетической сфере.

По словам представителя Кремля, у сделки есть самостоятельная экономическая цель. Она, как утверждает Песков, отвечает интересам России, США и мировых рынков.

«На самом деле, это очень взаимовыгодная статья сотрудничества России и США», — пояснил пресс-секретарь президента.

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Ранее Дональд Трамп сообщил о договорённости с Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам президента США, речь шла как минимум о 300 тыс. тонн немедленно, ещё 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн позднее. Трамп заявлял, что такие поставки должны помочь снизить цены на дизель в США. Москва и Вашингтон уже обсуждают поставки дизеля, сообщил вице-премьер Александр Новак.

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Александр Юнашев
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