«Взаимовыгодная сделка»: Песков объяснил, связаны ли поставки дизеля в США с позицией РФ по Украине

Россия не связывает договорённости о поставках дизельного топлива с позицией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сотрудничество Москвы и Вашингтона в энергетической сфере.

По словам представителя Кремля, у сделки есть самостоятельная экономическая цель. Она, как утверждает Песков, отвечает интересам России, США и мировых рынков.

«На самом деле, это очень взаимовыгодная статья сотрудничества России и США», — пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее Дональд Трамп сообщил о договорённости с Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам президента США, речь шла как минимум о 300 тыс. тонн немедленно, ещё 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн позднее. Трамп заявлял, что такие поставки должны помочь снизить цены на дизель в США. Москва и Вашингтон уже обсуждают поставки дизеля, сообщил вице-премьер Александр Новак.