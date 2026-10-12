Дмитриев назвал лицемерной критику ЕС сделки США с Россией по дизелю
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Критика европейских чиновников в адрес договорённости России и США о поставках дизельного топлива выглядит лицемерной на фоне объёмов закупок российских энергоресурсов странами Евросоюза. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал заявление вице-премьера России Александра Новака, что Евросоюз за четыре года закупил российских энергоресурсов более чем на 300 млрд долларов.
«Эта цифра даже превышает оценку президента Трампа в 250 миллиардов долларов! Поразительное лицемерие бюрократов из ЕС, критикующих соглашение между США и Россией о поставках дизельного топлива», — написал Дмитриев в соцсети X.
Как писал Life.ru, Новак отметил, что с 2022 года страны ЕС закупили энергоресурсы у РФ на $320,7 млрд. Только с начала 2026 года Россия поставила в Европу энергетические ресурсы на $21,3 млрд. По его словам, поставки продолжаются, несмотря на санкционные ограничения. Ранее президент США Дональд Трамп оценил расходы Евросоюза на российские энергоносители в $250 млрд.
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