ЕС можно, Америке нельзя? Трамп «расчехлил» компромат на $250 млрд после сделки с Россией
Трамп припомнил ЕС закупку энергоносителей РФ на $250 млрд в ответ на критику
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ за нападки из-за соглашения с Москвой по дизельному топливу, обвинив журналистов в замалчивании масштабных закупок российских энергоносителей Евросоюзом. Свою позицию глава Белого дома изложил в публикации в соцсетях.
«ЕС заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители, а СМИ, распространяющие фейковые новости, не хотят даже прикасаться к этой теме. Я сделал правильный выбор в интересах американского народа», — написал Трамп.
Американский лидер обратил внимание на разницу в отношении прессы к энергетическому сотрудничеству Вашингтона и Брюсселя с Москвой. По его словам, журналисты активно критикуют решение США закупать российский дизель, однако не уделяют такого же внимания расходам европейских государств на топливо из РФ.
Ранее с аналогичными претензиями к союзникам выступил министр финансов США Скотт Бессент. Он обвинил европейские страны в лицемерии за осуждение американской сделки на фоне продолжающегося импорта российских ресурсов. Таким образом, глава Минфина также указал на противоречие между критикой Вашингтона и энергетической политикой самого Евросоюза.
Life.ru уже сообщал, что Трамп договорился с Владимиром Путиным о поставках более 300 тысяч тонн российского дизеля на американский и мировой рынки. Дополнительно предусматривается экспорт ещё 500 тысяч тонн в ноябре и миллиона тонн впоследствии. После этого Минфин США выдал временную лицензию на операции с российским дизельным топливом, действующую до 7 апреля 2027 года. Бессент заявил, что действующее законодательство позволяет американской администрации импортировать российский дизель.
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