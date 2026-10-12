Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ за нападки из-за соглашения с Москвой по дизельному топливу, обвинив журналистов в замалчивании масштабных закупок российских энергоносителей Евросоюзом. Свою позицию глава Белого дома изложил в публикации в соцсетях.

«ЕС заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители, а СМИ, распространяющие фейковые новости, не хотят даже прикасаться к этой теме. Я сделал правильный выбор в интересах американского народа», — написал Трамп.

Американский лидер обратил внимание на разницу в отношении прессы к энергетическому сотрудничеству Вашингтона и Брюсселя с Москвой. По его словам, журналисты активно критикуют решение США закупать российский дизель, однако не уделяют такого же внимания расходам европейских государств на топливо из РФ.

Ранее с аналогичными претензиями к союзникам выступил министр финансов США Скотт Бессент. Он обвинил европейские страны в лицемерии за осуждение американской сделки на фоне продолжающегося импорта российских ресурсов. Таким образом, глава Минфина также указал на противоречие между критикой Вашингтона и энергетической политикой самого Евросоюза.