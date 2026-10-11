«Совершенно цинично»: Бессент жёстко ответил Европе на критику сделки Путина и Трампа

Европейские страны ведут себя цинично, критикуя договорённость Вашингтона и Москвы о поставках российского дизельного топлива, хотя сами продолжают зависеть от энергоресурсов РФ. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.

Глава американского Минфина обратил внимание на противоречие между заявлениями европейских политиков и их собственными действиями. По его словам, с начала украинского конфликта государства Европы перечислили России за энергоресурсы больше денег, чем направили Киеву. При этом отказаться от российских поставок они так и не смогли.

Бессент назвал энергетическую политику европейских стран провальной. Министр подчеркнул, что на этом фоне попытки осудить Вашингтон за стремление снизить стоимость дизеля выглядят особенно лицемерно. По его оценке, союзники фактически критикуют США за решение проблемы, с которой сами не сумели справиться.

Речь идёт о недавнем соглашении Владимира Путина и Дональда Трампа, предусматривающем выход российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Договорённость вызвала недовольство европейских политиков, выступающих за сохранение санкционного давления на Москву. При этом американская администрация связывает принятое решение с необходимостью снизить цены на горючее.

Бессент подчеркнул, что Трамп действует прежде всего в интересах собственных граждан. Снижение стоимости топлива министр назвал одной из задач, ради которых американский лидер получил поддержку избирателей. Именно поэтому Вашингтон намерен руководствоваться экономическими потребностями страны, несмотря на критику европейских партнёров.

Ранее Life.ru сообщал, что глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против соглашения Путина и Трампа по дизельному топливу. По её словам, ослабление американских ограничений позволит Москве получить дополнительные доходы. В ответ Брюссель намерен усилить санкционное давление на Россию. Впоследствии Каллас анонсировала крупнейший с начала украинского конфликта пакет ограничительных мер. Его рассмотрение намечено на 12 октября во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.