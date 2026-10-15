Украина не прекращала удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поэтому заявление Владимира Зеленского о снятии запрета на такие атаки ничего не меняет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, комментируя действия Киева.

Представитель Кремля напомнил о вчерашнем заявлении вице-премьера Александра Новака. По словам зампреда правительства, ВСУ продолжали атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия и другие объекты энергетики даже в период обсуждения моратория. Поэтому объявленное Зеленским возобновление ударов Песков не считает чем-то новым.

«Киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, вступая в противоречие с мирными усилиями США, американскими переговорщиками, которые прилагают усилия», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков также обвинил Зеленского в нежелании двигаться к мирному урегулированию. По его оценке, активная дипломатическая работа Вашингтона пока не приносит результатов из-за позиции украинского руководства. Ранее Кремль уже указывал на отсутствие у Зеленского политической воли для прекращения конфликта.

Сам Зеленский в интервью Financial Times заявил, что Киев больше не намерен соблюдать ограничения на атаки по российским НПЗ. Он утверждал, что Украина на три дня приостановила такие удары по просьбе Вашингтона, однако Россия продолжила атаковать украинскую энергетику.

Ранее Life.ru писал о шести просьбах США к Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По информации Axios, после безуспешных попыток добиться этого Дональд Трамп решил заключить с Москвой сделку о поставках дизельного топлива. Американский лидер связывал действия Киева с ростом мировых цен на горючее.