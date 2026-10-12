Нет воли к миру: В Кремле объяснили призыв Трампа убрать Зеленского
Песков напомнил, что Зеленский не проявляет воли для остановки конфликта
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости сменить главу Украины. По мнению представителя Кремля, Владимир Зеленский не демонстрирует политической воли для прекращения конфликта. Об этом Песков заявил в беседе с РИА «Новости».
«Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Или Зеленский берёт на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп напомнил, что Соединённые Штаты неоднократно требовали от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако Киев проигнорировал эти предупреждения. По мнению американского лидера, Украине нужен новый президент, способный заключить мирное соглашение.
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