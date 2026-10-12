Нет воли к миру: В Кремле объяснили призыв Трампа убрать Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости сменить главу Украины. По мнению представителя Кремля, Владимир Зеленский не демонстрирует политической воли для прекращения конфликта. Об этом Песков заявил в беседе с РИА «Новости».

«Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Или Зеленский берёт на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает», — подчеркнул представитель Кремля.