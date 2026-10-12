Песков: По теме энергетического перемирия продолжаются контакты
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Стороны продолжают контакты по теме возможного энергетического перемирия между РФ и Украиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, была ли заключена такая договорённость.
«Продолжаются контакты. По мере того как нам будет что-то сказать по этой теме, мы проинформируем», — сказал представитель Кремля.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о заключении между Россией и Украиной энергетического перемирия. По его словам, стороны якобы договорились не наносить удары по такой инфраструктуре. Владимир Зеленский же заявил, что для него это — новость.
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