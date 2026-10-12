Песков: По теме энергетического перемирия продолжаются контакты

Стороны продолжают контакты по теме возможного энергетического перемирия между РФ и Украиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, была ли заключена такая договорённость.

«Продолжаются контакты. По мере того как нам будет что-то сказать по этой теме, мы проинформируем», — сказал представитель Кремля.