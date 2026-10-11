«Для меня это новость»: Зеленский отреагировал на слова Трампа об энергоперемирии

Владимир Зеленский заявил, что не получал информации о договорённости по энергетическому перемирию с Россией, о которой ранее объявил президент США Дональд Трамп. Об этом украинский политик сообщил, комментируя заявление главы Белого дома о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

«Заявление Трампа о прекращении огня стало для меня новостью. Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда начнётся прекращение огня. Мы готовы, и мы это примем», — заявил Зеленский.

Напомним, Дональд Трамп объявил о достижении договорённости между Россией и Украиной по энергетическому перемирию. По словам американского лидера, обе стороны согласились прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры, причём соглашение якобы уже вступило в силу.