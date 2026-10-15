Зеленский отказался от дизельной сделки и запросил у США ракеты для Patriot

Зеленский предложил США два варианта, при которых Киев готов отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам: энергетическое перемирие или поставки ракет для зенитных комплексов Patriot. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

По словам Зеленского, Украина не намерена участвовать в дизельной сделке между Москвой и Вашингтоном. При этом он выразил готовность помочь американской стороне урегулировать ситуацию с поставками топлива, но потребовал встречных шагов.

В первую очередь Киев рассчитывает на соглашение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Если добиться такого перемирия не получится, Зеленский хочет получить от США ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

«Если энергетического перемирия нет, и это от вас не зависит, хорошо, тогда вопрос, можете ли вы дать мне ракеты для Patriot?» — сказал он.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что после встречи Дональда Трампа и Зеленского в Нью-Йорке 23 сентября американская сторона шесть раз обращалась к Киеву с требованием прекратить атаки на российские НПЗ. По информации издания, именно этот вопрос стал одной из причин напряжённости между ними.

Сам Зеленский 14 октября признался, что почувствовал себя преданным Трампом после сообщений о дизельной сделке Вашингтона с Москвой.

Ранее Life.ru сообщал о намерении Зеленского возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В интервью Financial Times он объявил о снятии ограничений на такие атаки, хотя ещё 13 октября утверждал, что Киев уже двое суток не наносит удары по энергетическим объектам России. При этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил об атаках на НПЗ в Саратовской и Рязанской областях 14 октября.