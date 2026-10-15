Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что главарю киевского руководства Владимиру Зеленскому «пора уйти». Об этом он написал в соцсети X, комментируя пост о причинах, по которым Киев не заинтересован в завершении конфликта.

Автор исходного поста утверждал, что Зеленский опасается завершения боевых действий из-за возможных последствий президентских выборов. По мнению пользователя Amuse, в случае поражения на голосовании он может столкнуться с расследованиями и уголовным преследованием. В подтверждение своей позиции пользователь перечислил бывших президентов Украины, заявив, что все они сталкивались с уголовными делами или расследованиями.

«И потому кровопролитие продолжается… Зеленскому пора уйти», — пишет Маск.

Ранее Илон Маск назвал тревожной реакцию Киева на договорённости Вашингтона о поставках дизельного топлива из России. Так он прокомментировал пост блогера, который раскритиковал Украину за её позицию по этому вопросу. Марк Чернович заявил, что американские налогоплательщики выделили Украине более 250 млрд долларов, и обвинил украинскую сторону в неблагодарности.