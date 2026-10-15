Маск назвал тревожной позицию Киева по поставкам российского дизеля в США

Американский предприниматель Илон Маск назвал тревожной реакцию Киева на договорённости Вашингтона о поставках дизельного топлива из России. Так он прокомментировал публикацию блогера Марка Черновича, который раскритиковал Украину за её позицию по этому вопросу.

Чернович заявил, что американские налогоплательщики выделили Украине более 250 млрд долларов, и обвинил украинскую сторону в неблагодарности. В качестве аргументов блогер упомянул видеоролики с дорогими автомобилями, украшенными украинскими флагами. По мнению Черновича, президент США Дональд Трамп рассчитывал добиться снижения цен на дизельное топливо на один-два доллара перед промежуточными выборами, однако столкнулся с противодействием.

Маск отреагировал на эту публикацию одним словом: «Тревожно».

Ранее юрист заявил, что европейские страны могут оказаться под американскими санкциями из-за продолжающихся закупок российских энергоресурсов. Причиной стала неопределённость в новом законодательстве США, позволяющая Вашингтону широко трактовать перечень государств, которым грозят дополнительные пошлины. По словам юриста, принятый в сентябре закон даёт президенту США Дональду Трампу право устанавливать тарифы до 100% на товары из пяти стран, закупающих наибольшие объёмы российской нефти или газа. При этом механизм определения крупнейших импортёров в документе подробно не прописан.