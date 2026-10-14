Санкционная ловушка Трампа: Европа может попасть под удар США из-за российского газа

Европейские страны могут оказаться под американскими санкциями из-за продолжающихся закупок российских энергоресурсов. Причиной стала неопределённость в новом законодательстве США, позволяющая Вашингтону широко трактовать перечень государств, которым грозят дополнительные пошлины. Об этом РИА «Новости» рассказал партнёр международной юридической фирмы TRP International Владислав Родионов на полях Российской энергетической недели.

По словам юриста, принятый в сентябре закон даёт президенту США Дональду Трампу право устанавливать тарифы до 100% на товары из пяти стран, закупающих наибольшие объёмы российской нефти или газа. При этом механизм определения крупнейших импортёров в документе подробно не прописан.

Такая неопределённость создаёт риски даже для американских союзников. Евросоюз продолжает приобретать значительные объёмы российского сжиженного природного газа, а отдельные европейские государства сохраняют закупки трубопроводного топлива.

«Закон задумывался как инструмент давления на покупателей российских энергоносителей, но устроен так, что может стать инструментом давления на кого угодно из торговых партнёров США, включая союзников», — пояснил Родионов.

Эксперт считает, что отсутствие детальной методики оставляет американской администрации пространство для выбора стран, против которых будут применяться ограничения. При определённом подходе европейские государства тоже могут оказаться среди крупнейших покупателей российских энергоресурсов.

Новый закон Трамп подписал 18 сентября. Он предусматривает дополнительные пошлины для основных импортёров российской нефти и газа, однако содержит условия и исключения, влияющие на применение ограничений. Само попадание в число крупных покупателей ещё не означает автоматического введения максимального тарифа.

Напомним, сделка России и США по дизелю вызвала критику в Европе. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ослабление ограничений на российское топливо принесёт Москве дополнительные доходы и подорвёт санкционное давление, подчеркнув, что Евросоюз не намерен смягчать свою политику. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала договорённость Вашингтона и Москвы «очень рискованным выбором», который, по её мнению, ослабляет санкции и противоречит попыткам добиться урегулирования конфликта на Украине. С критикой сделки также выступили власти Финляндии и Швеции.