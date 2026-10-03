Европейские страны сами создали себе экономические проблемы, отказавшись от сотрудничества с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он сказал в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

По словам Медведева, прежде Россия и европейские государства поддерживали активные экономические связи, однако затем Европа свернула значительную часть сотрудничества.

Зампред Совбеза связал эти решения с ростом стоимости энергоресурсов и инфляцией в европейских странах.

«У них теперь дорогие газ и бензин. У них не хватает целого ряда важнейших продуктов. У них высокая инфляция, и они сами, по сути, создали себе такие проблемы», — заявил Медведев.

Ранее он также говорил, что Россия не преследует в Европе каких-либо специальных интересов и заинтересована в нормальном диалоге и спокойном сотрудничестве с европейскими государствами.

В сентябре премьер Словакии Роберт Фицо предупредил, что отказ ЕС от российского газа приведёт к дальнейшему росту цен и усилению зависимости от других поставщиков. По оценке политика, больше всего от такого развития событий выиграют США и другие государства, которые не входят в ЕС.