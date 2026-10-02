G7 опустошает топливные резервы: на рынок выпустят до 100 млн баррелей за четыре месяца

Страны «Большой семёрки» договорились высвободить из стратегических резервов до 100 млн баррелей дизельного топлива и сырой нефти для стабилизации энергетического рынка. Об этом по итогам встречи лидеров G7 сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мы приняли решение в течение четырёх месяцев совместно с нашими партнёрами и под координацией Международного энергетического агентства выпустить из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей», — заявил Макрон.

Согласно итоговому заявлению G7, высвобождение резервов начнётся немедленно и продлится четыре месяца. Существенную часть дизельного топлива страны группы и их партнёры намерены вывести на рынок уже в первые 20 дней.

Кроме того, участники договорились не вводить ограничения на торговлю энергоносителями между странами G7 и призвали других производителей воздерживаться от экспортных запретов, способных усилить напряжённость на рынке. В ближайшие дни в рамках Международного энергетического агентства стороны также обсудят возможность дополнительного высвобождения дизеля.

Решение принято на фоне роста цен и напряжённости на мировом рынке топлива. Накануне администрация США призвала Францию и Германию задействовать чрезвычайные запасы дизеля, при этом Вашингтон допускал возможность ограничить американский экспорт топлива.

Дефицит дизельного топлива обострился на фоне перебоев с поставками и высоких цен на энергоносители. В марте Международное энергетическое агентство уже координировало крупнейший в своей истории выпуск из резервов — 400 млн баррелей после начала конфликта с Ираном; к началу октября страны успели высвободить примерно две трети этого объёма. Осенью давление на рынок усилилось: Европа нарастила импорт американского дизеля из-за снижения поставок с Ближнего Востока, а Китай приостановил экспорт топлива на октябрь. На этом фоне администрация Дональда Трампа добивалась от Франции и Германии дополнительного использования аварийных запасов и предупреждала о возможном запрете на экспорт дизеля из США.