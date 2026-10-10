ЕС за девять месяцев закупил рекордные 12,18 млн тонн российского СПГ

Евросоюз за первые девять месяцев 2026 года закупил рекордные объёмы российского сжиженного природного газа. Стоимость поставок составила около €7,88 млрд, сообщает Euronews со ссылкой на данные Urgewald и Kpler.

С января по сентябрь в европейские порты поступило 12,18 млн тонн российского СПГ. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основная часть поставок пришлась на топливо с проекта «Ямал СПГ». По данным Euronews, в сентябре крупнейшим покупателем стала Франция, на которую пришлось почти три четверти поставок российского СПГ в ЕС за месяц. Среди заметных импортёров также оказались Нидерланды и Португалия.

Рост закупок происходит на фоне постепенного ужесточения европейских ограничений. Импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам запрещён с 25 апреля 2026 года, однако долгосрочные соглашения, заключённые до введения ограничений, пока продолжают действовать.

Полный запрет на российский СПГ по таким контрактам вступит в силу 1 января 2027 года. Еврокомиссия ранее также сообщала, что запрет на новые контракты начал действовать ещё весной 2026-го.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз уже увеличивал закупки российского СПГ до рекордных объёмов в первой половине 2026 года. Тогда импорт с проекта «Ямал СПГ» достиг 9,89 млн тонн, что было на 18% больше показателя годичной давности. Стоимость поставок за тот период оценивалась примерно в €6 млрд.