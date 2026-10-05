Газовая ловушка захлопывается: ЕС подходит к зиме с рекордно низкими запасами

Европа подошла к отопительному сезону с рекордно низкими для этого времени года запасами газа и рискует столкнуться с жёсткой конкуренцией за СПГ. Об этом пишет The Economist, анализируя последствия перебоев с поставками из Персидского залива.

Европейские хранилища заполнены примерно на 72%. Для сравнения, в последние годы к этому моменту показатель находился примерно на уровне 90%. В Германии запасы ещё ниже — около 57%.

Одной из главных причин напряжённости на мировом рынке стали проблемы с катарским экспортом после обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. Поставки постепенно восстанавливаются, однако их объём остаётся значительно ниже довоенного уровня.

Если ноябрь окажется холоднее ожидаемого, европейским покупателям придётся активнее конкурировать за свободные партии СПГ с Азией. Уже сейчас высокие цены позволяют ЕС перетягивать часть американских грузов на свой рынок.

Впрочем, нынешний дефицит через несколько лет может смениться противоположной проблемой. Новые проекты способны увеличить мировые поставки СПГ к 2030 году почти на 60% — до 630 млн тонн ежегодно. При этом спрос, по оценкам аналитиков, будет расти медленнее, что создаёт риск избытка топлива.

Дополнительным фактором для европейского рынка остаётся постепенный отказ ЕС от российского газа. Полный запрет на импорт российского СПГ должен заработать с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — осенью того же года. Международное энергетическое агентство оценивает выпадающий объём российских поставок примерно в 33 млрд кубометров в год в период до 2028-го.

Ранее Life.ru писал, что европейские газовые хранилища подошли к зиме заполненными лишь на 72%. При холодном ноябре низкие резервы могут дополнительно подтолкнуть стоимость топлива вверх.