Европа и Азия готовятся к битве за газ: Брюсселю предрекли жёсткую зиму

Европе предстоящей зимой придётся конкурировать с Азией за ограниченные партии сжиженного природного газа. Азиатские покупатели уже готовы предлагать за СПГ больше, что может привести к перенаправлению поставок, пишет Financial Times со ссылкой на участников рынка.

Цены на СПГ достигли многолетних максимумов и более чем вдвое превысили уровень до начала конфликта вокруг Ирана. Дальнейшая ситуация будет зависеть от восстановления регулярного судоходства через Ормузский пролив и погоды в Северном полушарии.

На фоне волатильности страны Азии вновь заинтересовались долгосрочными контрактами. Операционный директор Eni по глобальным природным ресурсам Гвидо Бруско рассказал, что покупатели готовы платить премию за гарантированные объёмы, чтобы меньше зависеть от спотовых цен.

Некоторые клиенты уже обсуждают соглашения сроком до 20 лет. При этом стоимость таких контрактов остаётся сравнительно стабильной благодаря ожидаемому вводу новых мощностей по производству СПГ, прежде всего в США, в течение ближайших трёх-четырёх лет.

Европейские компании действуют осторожнее из-за новых правил ЕС по учёту и раскрытию выбросов метана. Глава греческой Aktor Group Александрос Эксарху допустил, что Брюсселю придётся пересмотреть требования, если зимняя борьба за газ приведёт к новому скачку цен и усилению инфляции.

Решающим фактором может стать температура. «Если сезон будет тёплым, мы справимся. При обычной зиме нам будет сильно не хватать газа, а при холодной мы увидим такие же цены, как в 2022 году», — предупредил управляющий директор и старший партнёр Boston Consulting Group Андерс Порсборг-Смит.

Ранее научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что нехватка газа в подземных хранилищах Евросоюза перед зимой стала хронической проблемой. По его мнению, от дефицита в первую очередь пострадают обычные граждане, а не крупная промышленность. В ЕС уже идёт деиндустриализация. Её главной причиной Фёдоров назвал вытеснение доступных российских энергоносителей с европейского рынка.