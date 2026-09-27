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Регион
Опубликовано 27 сентября, 17:52

Евросоюз готовится затянуть пояса: странам предложили экономить газ и электричество

Politico: Брюссель призвал страны ЕС уменьшить потребление газа и электричества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Gabriel Hwang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Gabriel Hwang

Еврокомиссия призвала страны ЕС принять меры для снижения спроса на газ и электричество на фоне роста цен. Об этом говорится в письме еврокомиссара по энергетике и жилищному хозяйству Дана Йоргенсена, с которым ознакомилось Politico.

«В условиях ограниченного глобального предложения и высокой волатильности цен принудительное снижение спроса может стать эффективным инструментом для сдерживания цен», — говорится в документе.

Комиссар также призвал правительства стран ЕС сохранять такие меры столько времени, сколько потребуется. Отдельно Еврокомиссия предлагает учитывать необходимость продолжать закачку газа в хранилища. По данным, приведённым в публикациях по теме, европейские резервуары заполнены примерно на 68% и находятся ниже показателя аналогичного периода 2021 года. При этом в ЕС сохраняется цель обеспечить высокий уровень запасов к началу ноября, хотя для этого года предусмотрена дополнительная гибкость.

Йоргенсен при этом заявил, что непосредственных рисков для безопасности энергоснабжения сейчас нет. В его письме ситуация оценивается как сложная, однако европейским государствам предлагается заранее готовиться к предстоящему зимнему периоду. Министрам также рекомендовано рассмотреть меры, которые позволят поддерживать заполнение газовых хранилищ.

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Ранее научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что нехватка газа в подземных хранилищах Евросоюза перед зимой стала хронической проблемой. По его мнению, от дефицита в первую очередь пострадают обычные граждане, а не крупная промышленность. В ЕС уже идёт деиндустриализация. Её главной причиной Фёдоров назвал вытеснение доступных российских энергоносителей с европейского рынка.

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Юлия Сафиулина
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