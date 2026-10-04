Холодный ноябрь грозит Европе скачком цен из-за низких запасов газа

Европа входит в осенне-зимний сезон с низкими запасами газа в подземных хранилищах. Сейчас они заполнены лишь на 72%. Это минимальный показатель для этого времени года за всю историю наблюдений. Для сравнения, в 2021–2025 годах средний уровень заполненности составлял 88%. В Германии запасы газа опустились до 57%, сообщает The Economist.

Дальнейшая ситуация на газовом рынке будет зависеть от погоды и поставок топлива. Аналитик S&P Global Чжи Синь Чонг считает, что Европа справится с предстоящей зимой, если сохранится тёплая погода, а поставки газа из Катара восстановятся к декабрю. В таком случае цены на топливо снизятся. Однако оба сценария остаются под вопросом.

Неожиданное похолодание в ноябре способно резко изменить ситуацию. По оценкам аналитиков, в этом случае стоимость газа вырастет до 30–40 долларов за миллион британских тепловых единиц. Европейским странам придётся активнее искать дополнительные объёмы топлива. Если холода затянутся, конкуренция за газ между Европой и Азией усилится.

При особенно суровой зиме цены на газ способны выйти из-под контроля. Такую оценку дал бывший чиновник энергетического ведомства Сингапура. Он предупредил, что в подобных условиях у стоимости топлива практически не останется верхнего предела.

Дополнительное давление на рынок создадут перебои в работе энергетической системы. К росту цен приведут, в частности, низкий уровень воды в водохранилищах гидроэлектростанций, неожиданные остановки атомных реакторов или атаки России на энергетическую инфраструктуру Европы.