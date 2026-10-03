До зимы всё меньше времени: «Газпром» предрёк Европе непростой сезон холодов

Глава «Газпрома» Алексей Миллер предрёк Европе тяжёлый осенне-зимний сезон. По его словам, страны ЕС подходят к холодам с историческими антирекордами по запасам газа в подземных хранилищах.

«Страны Европейского союза продолжают уверенно ставить исторические антирекорды в газовой сфере в преддверии тяжелого осенне-зимнего сезона», — приводятся его слова в сообщении холдинга.

К 1 октября европейские ПХГ оказались заполнены лишь на 72%. При этом объём активного газа в них на 11,3 млрд кубометров меньше, чем на ту же дату годом ранее.

Ранее Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и электроэнергии из-за роста цен. В письме еврокомиссара по энергетике и жилищному хозяйству Дана Йоргенсена говорится, что при ограниченном глобальном предложении и сильных колебаниях цен принудительное снижение спроса может помочь сдержать стоимость. Йоргенсен также предложил правительствам сохранять такие меры столько, сколько понадобится. Отдельно Еврокомиссия советует учитывать необходимость продолжать закачку газа в хранилища.