Макрон: ЕС сам отверг газ из РФ, который обеспечивал ему конкурентоспособность

Дешёвые российские энергоресурсы прежде обеспечивали значительную часть конкурентоспособности европейской промышленности, однако Евросоюз отказался от такой модели. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на экономическом форуме в Мадриде.

«Мы прервали эти поставки. Больше нет доступного топлива, которое питало Центральную Европу», — сказал французский лидер.

По словам Макрона, особенно сильно доступные энергоресурсы были важны для промышленности Центральной Европы. Именно этот производственный сектор, отметил он, оказывал существенное влияние и на другие части европейской экономики.

Также в ходе выступления французский президент заговорил о новом витке энергетического кризиса в ЕС, и виной тому — отказ от «голубого топлива» из РФ. По его оценке, нынешняя ситуация вновь показала высокую зависимость европейских стран от импортного ископаемого топлива.