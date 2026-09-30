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Регион
Опубликовано 30 сентября, 16:10

Макрон: ЕС сам отверг газ из РФ, который обеспечивал ему конкурентоспособность

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Дешёвые российские энергоресурсы прежде обеспечивали значительную часть конкурентоспособности европейской промышленности, однако Евросоюз отказался от такой модели. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на экономическом форуме в Мадриде.

«Мы прервали эти поставки. Больше нет доступного топлива, которое питало Центральную Европу», — сказал французский лидер.

По словам Макрона, особенно сильно доступные энергоресурсы были важны для промышленности Центральной Европы. Именно этот производственный сектор, отметил он, оказывал существенное влияние и на другие части европейской экономики.

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Также в ходе выступления французский президент заговорил о новом витке энергетического кризиса в ЕС, и виной тому — отказ от «голубого топлива» из РФ. По его оценке, нынешняя ситуация вновь показала высокую зависимость европейских стран от импортного ископаемого топлива.

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Матвей Константинов
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