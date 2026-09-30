Сами виноваты: Макрон кусает локти из-за самострела ЕС, решившего отказаться от газа из РФ

Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом после отказа от дешёвого российского газа, а ситуация вокруг Ормузского пролива дополнительно обнажила уязвимость её экономики. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на экономическом форуме в Мадриде.

Французский лидер напомнил, что из-за конфликта на Украине европейские государства отказались от поставок из России. По его словам, доступные энергоресурсы прежде обеспечивали работу промышленного ядра континента, от которого зависело развитие других отраслей экономики.

«Сегодня мы видим этот кризис, если можно так выразиться, в новой форме — это новый энергетический кризис», — констатировал Макрон.

Дополнительные трудности, по оценке президента Франции, связаны с ситуацией в Ормузском проливе. Он отметил, что зависимость от ископаемого топлива сохраняется даже в государствах, добившихся существенного сокращения углеродных выбросов, включая Францию и Испанию.

Макрон подчеркнул, что перед Европой одновременно стоят задачи обеспечения энергетической независимости, повышения конкурентоспособности и выполнения климатических обязательств. Однако существующая зависимость от внешних поставок осложняет достижение этих целей.

Ранее Life.ru сообщал, что Макрон признал влияние ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам на топливный кризис в Европе. В интервью телеканалу TF1 французский лидер отметил, что атаки на НПЗ дополнительно осложняют ситуацию на европейском рынке.