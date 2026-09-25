Макрон признал, что атаки ВСУ на НПЗ усугубляют топливный кризис в Европе
Эманнюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Ситуация с топливом в Европе становится ещё сложнее из-за ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. На это указал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1.
Отвечая на вопрос журналиста о влиянии атак на российские НПЗ на европейский топливный рынок, французский лидер подтвердил наличие такой связи.
При этом Макрон отдельно указал на другую причину проблем с поставками. По его словам, перебои возникли после прекращения поступления топлива с Ближнего Востока, что связано с блокировкой Ормузского пролива.
Президент Франции подчеркнул, что действия ВСУ в отношении российских НПЗ не являются единственной причиной сложившейся ситуации, однако дополнительно осложняют положение европейского рынка.
«И эти атаки усугубляют проблему», — заявил Макрон.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал от главаря киевского руководства Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Эта тема стала одной из главных на встрече двух лидеров в Нью-Йорке.
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