Макрон признал, что атаки ВСУ на НПЗ усугубляют топливный кризис в Европе

Ситуация с топливом в Европе становится ещё сложнее из-за ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. На это указал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

Отвечая на вопрос журналиста о влиянии атак на российские НПЗ на европейский топливный рынок, французский лидер подтвердил наличие такой связи.

При этом Макрон отдельно указал на другую причину проблем с поставками. По его словам, перебои возникли после прекращения поступления топлива с Ближнего Востока, что связано с блокировкой Ормузского пролива.

Президент Франции подчеркнул, что действия ВСУ в отношении российских НПЗ не являются единственной причиной сложившейся ситуации, однако дополнительно осложняют положение европейского рынка.

«И эти атаки усугубляют проблему», — заявил Макрон.