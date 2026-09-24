«Актёр сыграл лёгкую роль»: Почему Зеленский улыбался в ответ на давление Трампа

Улыбки Владимира Зеленского на переговорах с Дональдом Трампом могли быть частью тактики: избежать ссоры и дождаться ослабления давления американского президента, полагает обозреватель «Царьграда», кандидат исторических наук Сергей Латышев.

Такую линию поведения Зеленскому мог подсказать директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время встречи в Ирландии перед поездкой в США. По версии обозревателя, украинскому чиновнику посоветовали соглашаться внешне, не провоцировать конфликт и тянуть время.

«Актёру было совсем не трудно сыграть столь лёгкую роль. Потому и улыбался, больше слушая и не мешая Трампу не давать ему отвечать на вопросы прессы», — отметил журналист.

По его оценке, Трамп на переговорах добивался прекращения атак на российские НПЗ и танкеры с американской нефтью. Зеленский просил ракеты, возможность дальних ударов и усиление санкций против России. Конкретных договорённостей встреча не принесла.

Эксперт также выразил сомнение в близости устойчивого урегулирования. По его мнению, Запад рассчитывает поддерживать боевые действия до зимы, опасаясь при этом гражданской войны на Украине после завершения конфликта.