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Регион
Опубликовано 24 сентября, 14:22

«Актёр сыграл лёгкую роль»: Почему Зеленский улыбался в ответ на давление Трампа

Обозреватель Латышев: На встрече в США Трамп давил, а Зеленский лишь улыбался

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Улыбки Владимира Зеленского на переговорах с Дональдом Трампом могли быть частью тактики: избежать ссоры и дождаться ослабления давления американского президента, полагает обозреватель «Царьграда», кандидат исторических наук Сергей Латышев.

Такую линию поведения Зеленскому мог подсказать директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время встречи в Ирландии перед поездкой в США. По версии обозревателя, украинскому чиновнику посоветовали соглашаться внешне, не провоцировать конфликт и тянуть время.

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«Актёру было совсем не трудно сыграть столь лёгкую роль. Потому и улыбался, больше слушая и не мешая Трампу не давать ему отвечать на вопросы прессы», — отметил журналист.

По его оценке, Трамп на переговорах добивался прекращения атак на российские НПЗ и танкеры с американской нефтью. Зеленский просил ракеты, возможность дальних ударов и усиление санкций против России. Конкретных договорённостей встреча не принесла.

Эксперт также выразил сомнение в близости устойчивого урегулирования. По его мнению, Запад рассчитывает поддерживать боевые действия до зимы, опасаясь при этом гражданской войны на Украине после завершения конфликта.

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Ранее Зеленский признал, что не получил от Трампа конкретного ответа на просьбу о ракетах для Patriot. Перед переговорами американский президент анонсировал обсуждение производства таких боеприпасов на украинской территории.

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Борис Эльфанд
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