«Актёр сыграл лёгкую роль»: Почему Зеленский улыбался в ответ на давление Трампа
Обозреватель Латышев: На встрече в США Трамп давил, а Зеленский лишь улыбался
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Улыбки Владимира Зеленского на переговорах с Дональдом Трампом могли быть частью тактики: избежать ссоры и дождаться ослабления давления американского президента, полагает обозреватель «Царьграда», кандидат исторических наук Сергей Латышев.
Такую линию поведения Зеленскому мог подсказать директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время встречи в Ирландии перед поездкой в США. По версии обозревателя, украинскому чиновнику посоветовали соглашаться внешне, не провоцировать конфликт и тянуть время.
«Актёру было совсем не трудно сыграть столь лёгкую роль. Потому и улыбался, больше слушая и не мешая Трампу не давать ему отвечать на вопросы прессы», — отметил журналист.
По его оценке, Трамп на переговорах добивался прекращения атак на российские НПЗ и танкеры с американской нефтью. Зеленский просил ракеты, возможность дальних ударов и усиление санкций против России. Конкретных договорённостей встреча не принесла.
Эксперт также выразил сомнение в близости устойчивого урегулирования. По его мнению, Запад рассчитывает поддерживать боевые действия до зимы, опасаясь при этом гражданской войны на Украине после завершения конфликта.
Ранее Зеленский признал, что не получил от Трампа конкретного ответа на просьбу о ракетах для Patriot. Перед переговорами американский президент анонсировал обсуждение производства таких боеприпасов на украинской территории.
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