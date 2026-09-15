Безопасность НПЗ — не панацея: Песков назвал главную проблему поставок топлива РФ за рубеж

Безопасная работа российских НПЗ и увеличение выпуска нефтепродуктов сами по себе не решат проблемы мирового топливного рынка. Главным препятствием остаётся вывоз продукции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, даже при стабильной работе нефтеперерабатывающих предприятий дополнительные объёмы необходимо физически доставлять зарубежным покупателям.

«Очень важно пояснить следующее: обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объёмов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых. Основная проблема — с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки», — указал Песков.

Накануне представитель Кремля говорил, что Россия сможет вернуться к вопросу об отмене ограничений на экспорт топлива после надёжного насыщения внутреннего рынка. Тогда дополнительные объёмы смогут поступить за рубеж.

Ранее Life.ru рассказывал, при каком условии Россия может снова открыть экспорт топлива. Песков подчёркивал, что сначала необходимо гарантированно обеспечить потребности внутреннего рынка.