Россия близка к насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов, заявил Песков

Россия уже близка к насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами на фоне мер по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, бесперебойная работа нефтеперерабатывающих заводов и рост производства способны обеспечить потребности внутри страны. Однако мировой рынок таким образом полностью не стабилизировать, поскольку одним из ключевых вопросов остаётся вывоз продукции за рубеж.

«Да, мы насытим внутренний рынок, если НПЗ будут работать без угроз. Но мы и так близки к насыщению внутреннего рынка, так как сейчас ведётся комплексная работа по увеличению безопасности энергообъектов и других объектов», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что необходимые меры принимаются по поручению президента и в соответствии с его указом. Работа касается повышения защищённости как объектов энергетики, так и другой инфраструктуры.

«Да, мы можем насытить и насыщаем внутренний рынок», — подчеркнул Песков.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские НПЗ нарастили выпуск нефтепродуктов после запуска дополнительных установок. Одновременно власти поручили усилить защиту объектов ТЭК и ускорить восстановление повреждённых предприятий. Ограничения на экспорт топлива остаются одним из инструментов стабилизации внутреннего рынка.