Госдолг Франции приблизился к €3,6 трлн и обновил рекорд за всю историю

Государственный долг Франции установил очередной исторический максимум, приблизившись к отметке €3,6 трлн. Финансовые обязательства республики продолжают расти.

Le Monde пишет, что к концу второго квартала 2026 года французский госдолг 119% ВВП. Это максимальная долговая нагрузка страны с 1946 года. Предыдущий близкий рекорд фиксировали после пандемии, когда показатель превышал 117% ВВП.

Ситуацию осложняет подорожание заимствований: доходность десятилетних гособлигаций Франции приблизилась к 4,8%. На обслуживание задолженности в этом году может уйти около €79 млрд, а в 2027-м расходы способны вырасти до €91 млрд. При этом правительство ожидает дальнейшего увеличения долговой нагрузки — свыше 120% ВВП в следующем году.

Ранее Life.ru сообщал, что французский госдолг уже превысил €3,5 трлн. Тогда его объём соответствовал 117,5% ВВП страны. На фоне долговой нагрузки бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал положение «катастрофическим» и призвал сокращать бюджетный дефицит.