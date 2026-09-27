Госдолг Украины за месяц вырос на $5 млрд и достиг $223 млрд
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Государственный долг Украины за один месяц увеличился примерно на $4–5 млрд — до $223 млрд к концу сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинский Минфин.
Ещё в конце августа объём задолженности составлял $218–219 млрд. При этом нынешний уровень остаётся ниже суммы, которую Киев сам закладывает в среднесрочный прогноз: к концу 2026 года Минфин ожидает около $240 млрд долга, а спустя год — уже не менее $290 млрд.
Если этот ориентир будет достигнут, за год после сентября 2026-го задолженность увеличится как минимум ещё на $67 млрд. На конец 2027 года это будет соответствовать примерно $10,4 тыс. государственного долга на каждого жителя Украины против ожидаемых $8,5 тыс. годом ранее.
Ранее Life.ru писал, что госдолг Украины в расчёте на одного жителя за июль увеличился более чем на 100 долларов. За месяц показатель вырос на 103,2 доллара. На 31 июля 2026 года общий государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 9 572,19 млрд гривен, или 214,18 млрд долларов. Если исходить из оценки в 25 миллионов жителей, то сейчас на каждого человека приходится около 8 567,2 доллара.
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