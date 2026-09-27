Госдолг Украины за месяц вырос на $5 млрд и достиг $223 млрд

Государственный долг Украины за один месяц увеличился примерно на $4–5 млрд — до $223 млрд к концу сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинский Минфин.

Ещё в конце августа объём задолженности составлял $218–219 млрд. При этом нынешний уровень остаётся ниже суммы, которую Киев сам закладывает в среднесрочный прогноз: к концу 2026 года Минфин ожидает около $240 млрд долга, а спустя год — уже не менее $290 млрд.

Если этот ориентир будет достигнут, за год после сентября 2026-го задолженность увеличится как минимум ещё на $67 млрд. На конец 2027 года это будет соответствовать примерно $10,4 тыс. государственного долга на каждого жителя Украины против ожидаемых $8,5 тыс. годом ранее.