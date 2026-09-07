Госдолг Украины на каждого жителя за июль вырос более чем на $100

Государственный долг Украины в расчёте на одного жителя за июль увеличился более чем на 100 долларов. За месяц показатель вырос на 103,2 доллара, следует из статистики Министерства финансов Украины.

На 31 июля 2026 года общий государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 9 572,19 млрд гривен, или 214,18 млрд долларов. Такие данные министерство привело в информационной справке.

«При этом лишь за один месяц долг вырос на 2,58 миллиарда долларов — в конце июня он составлял 211,6 миллиарда долларов», — пишет РИА «Новости».

Если исходить из оценки в 25 миллионов жителей, то сейчас на каждого человека приходится около 8 567,2 доллара государственного долга. В июне этот показатель составлял 8 464 доллара.