$40 трлн — это только начало: Кобяков предупредил Запад о цене за помощь Украине

Помощь Украине и рост цен на энергию дорого обойдутся Европе. Об этом заявил советник президента, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

По его словам, и Европу, и США ждёт долговой кризис. Госдолг Америки уже достиг 40 триллионов долларов. Кобяков также отметил, что русофобия стала самой дорогой деструктивной идеей — те, кто её пропагандирует, в итоге сами разрушаются.

«Впереди и у Европы, и у США долговой кризис. У Вашингтона федеральный долг достиг уже 40 трлн долларов. Финансирование Украины и рост расходов на энергию дёшево Европейскому содружеству не обойдётся. Так получается, что русофобия в современном мире стала самой дорогой деструктивной штукой. Все, кто начинает проповедовать русофобию, так или иначе потихоньку разрушаются», — рассказал Кобяков.

Ранее Антон Кобяков заявил, что Россия в условиях санкций сталкивается с оттоком капитала. Деньги уходят за границу, хотя высокие ставки в стране должны привлекать инвесторов, но этого не происходит. По его мнению, нужно грамотно управлять деньгами и инвестициями. Он подчеркнул, что главный инвестор в России — это сами граждане, но им пока не предложили выгодных условий для вложений внутри страны.