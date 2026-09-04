Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 05:52

$40 трлн — это только начало: Кобяков предупредил Запад о цене за помощь Украине

Кобяков: Финансирование Украины и рост цен на энергию дорого обойдутся Европе

Антон Кобяков. Обложка © Фонд Росконгресс / Александр Жолобов

Антон Кобяков. Обложка © Фонд Росконгресс / Александр Жолобов

Помощь Украине и рост цен на энергию дорого обойдутся Европе. Об этом заявил советник президента, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

По его словам, и Европу, и США ждёт долговой кризис. Госдолг Америки уже достиг 40 триллионов долларов. Кобяков также отметил, что русофобия стала самой дорогой деструктивной идеей — те, кто её пропагандирует, в итоге сами разрушаются.

«Впереди и у Европы, и у США долговой кризис. У Вашингтона федеральный долг достиг уже 40 трлн долларов. Финансирование Украины и рост расходов на энергию дёшево Европейскому содружеству не обойдётся. Так получается, что русофобия в современном мире стала самой дорогой деструктивной штукой. Все, кто начинает проповедовать русофобию, так или иначе потихоньку разрушаются», — рассказал Кобяков.

«Ломают старый мир»: Кобяков объяснил, зачем США спешат менять порядки
«Ломают старый мир»: Кобяков объяснил, зачем США спешат менять порядки

Ранее Антон Кобяков заявил, что Россия в условиях санкций сталкивается с оттоком капитала. Деньги уходят за границу, хотя высокие ставки в стране должны привлекать инвесторов, но этого не происходит. По его мнению, нужно грамотно управлять деньгами и инвестициями. Он подчеркнул, что главный инвестор в России — это сами граждане, но им пока не предложили выгодных условий для вложений внутри страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar