«Ломают старый мир»: Кобяков объяснил, зачем США спешат менять порядки

Президент США Дональд Трамп и американские власти пытаются ускоренно перестроить мировую систему, рискуя потерять оставшиеся рычаги влияния. Такое мнение высказал советник президента РФ Антон Кобяков на брифинге по итогам Восточного экономического форума.

Вашингтон действует в спешке, пытаясь обменять политический вес на экономические выгоды. По словам Кобякова, США используют возможности, связанные с отношениями с союзниками.

«Трамп и США, конечно, торопятся, ломая старый мир. В попыхах Вашингтон разменивает остатки своего геополитического влияния на экономические гешефты», — сказал Кобяков.

Советник российского президента добавил, что американская сторона, по его мнению, стремится получить выгоду из различных международных сделок, в том числе за счёт партнёров.

«Если урвать самолётик от Катара удалось, так может ещё от кого-нибудь что-нибудь удастся урвать. Действуют причём они за счёт своих союзников», — отметил он.

Ранее Life.ru писал о разногласиях внутри западного блока и изменении подходов США к отношениям с союзниками. В частности, обсуждались новые требования Вашингтона к партнёрам по вопросам обороны и международной политики. Трамп потребовал от союзников НАТО увеличить расходы на оборону.