Кобяков: Япония служит тараном США против Китая

«Впрочем, все понимают, что Япония — это таран США против Китая», — отметил он в ходе пресс-брифинга.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются использовать формат QUAD, чтобы втянуть Индию в противостояние с Китаем. По словам главы МИД, участники объединения развивают взаимодействие в сфере морской безопасности и проводят совместные учения. Министр добавил, что, по его оценке, Нью-Дели чувствует себя в этом формате «очень неуютно».