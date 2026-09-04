Кобяков: Япония служит тараном США против Китая
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Соединённые Штаты применяют Японию в качестве тарана против Китая, сообщил советник российского лидера, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков по итогам ВЭФ.
«Впрочем, все понимают, что Япония — это таран США против Китая», — отметил он в ходе пресс-брифинга.
По словам Кобякова, в регионе действуют сразу четыре военных блока.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются использовать формат QUAD, чтобы втянуть Индию в противостояние с Китаем. По словам главы МИД, участники объединения развивают взаимодействие в сфере морской безопасности и проводят совместные учения. Министр добавил, что, по его оценке, Нью-Дели чувствует себя в этом формате «очень неуютно».
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