Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 05:06

Кобяков: Япония служит тараном США против Китая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Соединённые Штаты применяют Японию в качестве тарана против Китая, сообщил советник российского лидера, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков по итогам ВЭФ.

«Впрочем, все понимают, что Япония — это таран США против Китая», — отметил он в ходе пресс-брифинга.

По словам Кобякова, в регионе действуют сразу четыре военных блока.

Кобяков назвал АСЕАН альтернативой для России в условиях санкций Запада
Кобяков назвал АСЕАН альтернативой для России в условиях санкций Запада

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются использовать формат QUAD, чтобы втянуть Индию в противостояние с Китаем. По словам главы МИД, участники объединения развивают взаимодействие в сфере морской безопасности и проводят совместные учения. Министр добавил, что, по его оценке, Нью-Дели чувствует себя в этом формате «очень неуютно».

Больше новостей о дипломатии, санкциях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Япония
  • США
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar