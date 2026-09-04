Кобяков назвал АСЕАН альтернативой для России в условиях санкций Запада

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является для России альтернативой в развитии международной торговли на фоне западных санкций. Об этом на итоговом брифинге ВЭФ сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

«Активное участие в ВЭФ не только наших друзей и союзников, но и других ведущих стран региона, в том числе объединённых в АСЕАН, помогает России быстро встраиваться в экономическую и логистическую инфраструктуру АТР в условиях направленной против нас коллективным Западом политики санкций, сопряжённых с попытками нанести нам стратегическое поражение в разных сферах. Это представляет нам мощную и естественную альтернативу», — отметил Кобяков.

Участие в Восточном экономическом форуме приняли более 9 тыс. человек. В том числе 1200 представителей СМИ. Более 2000 экспонентов из 78 стран, в том числе из 18 недружественных стран. На ВЭФ заключили 318 соглашений на сумму почти 7 трлн рублей. В заявленный объём не вошли договорённости, содержание которых участники отнесли к коммерческой тайне. Поэтому фактическая стоимость всех заключённых на площадке проектов может быть выше опубликованной суммы.