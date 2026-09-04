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Опубликовано 4 сентября, 04:40

Кобяков: На ВЭФ подписали 318 соглашений почти на 7 трлн рублей

Антон Кобяков. Обложка © Life.ru

Антон Кобяков. Обложка © Life.ru

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заключили 318 соглашений на сумму почти 7 трлн рублей. Итоговую цифру озвучил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков на пресс-брифинге.

В заявленный объём не вошли договорённости, содержание которых участники отнесли к коммерческой тайне. Поэтому фактическая стоимость всех заключённых на площадке проектов может быть выше опубликованной суммы.

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А ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что общая сумма подписанных договоров достигла 6 трлн рублей. В рамках деловой программы прошло около 1,2 тысячи встреч и 150 сессий. Большинство соглашений касалось инфраструктурных проектов, транспортных коридоров, энергетики и технологий.

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