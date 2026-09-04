Министр туризма назвала мифом сообщения об акулах у побережья Приморья

Развитие туристической инфраструктуры в Приморском крае должно быть ориентировано не только на гостей региона, но и на самих жителей. Об этом рассказала Life.ru министр туризма Наталья Набойченко на полях Восточного экономического форума.

Набойченко рассказала о планах развития туризма в Приморье. Видео © Life.ru

По её словам, внутренний туризм помогает развивать муниципалитеты, поскольку жители региона, посещая другие города и районы, также вкладывают средства в местную экономику.

«Туризм — это когда хорошо всем. Мы, приморцы или дальневосточники, тоже своего рода туристы, потому что, приезжая посмотреть достопримечательности в другой населённый пункт, уже несём экономику в другой муниципалитет», — сказала Набойченко.

Министр отметила, что одна из задач — сделать так, чтобы жители чаще посещали культурные мероприятия, фестивали, театры и выставки внутри региона. По словам Набойченко, именно отношение местных жителей к своему краю и их гостеприимство остаются одним из главных факторов развития туризма.

Отдельно Набойченко прокомментировала сообщения о якобы увеличившемся количестве акул у побережья Приморья. Она назвала такие опасения мифом и заявила, что реальной угрозы для туристов нет.

Ранее отсутствие угрозы от акул подтвердил и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что не считает необходимым вводить специальные меры для защиты туристов от морских хищников, добавив, что за всю историю региона не встречал достоверных сведений о нападениях на людей.